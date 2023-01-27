На території Білорусі Росія нарощує авіаційне угруповання під виглядом навчань.

Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів. Про ситуацію на фронті в оперативній інформації станом на 06.00 щодо російського вторгнення повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Підрозділи Сил оборони минулої доби відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Верхньокамянське, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Невельське, Мар’їнка і Вугледар на Донеччині", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається сталою, наступальних угруповань противника не виявлено, але триває спільне навчання, під виглядом якого Російська Федерація нарощує авіаційне угруповання на території Білорусі.

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Російські окупанти з артилерії обстріляли населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської, Донецької та Луганської областей. В Генштабі зазначають, що, зокрема, на Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

За повідомленням Генштабу, на Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів. Також окупанти знову обстріляли Херсон.

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