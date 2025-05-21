Він зауважив, що перед атакою над місцем удару літав російський дрон.

20 травня російські загарбники завдали удару по полігону в Сумській області, внаслідок чого, за даними НГУ, загинули шестеро військових. Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко відреагував на інцидент.

В етері "Радіо Свобода" він зауважив, що навчання військових проводять всюди, навіть неподалік від передньої лінії фронту. За його словами, це необхідно для бойового злагодження з новими бійцями.

"Кожна бригада має свої стрільбища десь в тилу – навіть менша дальність, ніж до Шостки – де вони проводять навчання. Це факт. І це є всюди. Тому говорити про те, чому вони навчалися... Тому що ми ведемо війну, і нам потрібно навчати свій особовий склад, щоб не кидати його "на мʼясо" непідготовленим", – акцентував Костенко.

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При цьому нардеп зауважив, що перед атакою над місцем удару літав російський дрон та знімав навчання українських військових.

"Зараз призначене розслідування. Питання до командира – чому він це не побачив, чи не було засобів, щоб вразити дрон. Треба провести розслідування, чому "Орлан" висів над полем, і продовжувалися далі навчання. Хоча, за попередніми даними особовий склад рухався в сторону сховища, але був нанесений удар", – пояснив він.

Костенко наголосив, що навчання мають проводитися. Проте вони мають бути правильно організовані, аби не було подібних наслідків.

Удар по полігону на Сумщині

20 травня російські окупаційні війська атакували полігон на Сумщині. В Національній гвардії України заявили, що внаслідок ракетного удару загинули шестеро військових, ще 10 були поранені.

За фактом трагічного інциденту проводиться службове розслідування. Водночас командира військової частини відсторонили.

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