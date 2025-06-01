Потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

Вночі 31 травня на території тимчасово окупованого Запоріжжя внаслідок вибуху знищено військовий потяг російських загарбників. Про це повідомляє Головне управління розвідки, зазначивши, що інцидент відбувся на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району.

"Товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія росіян на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", - зазначили у розвідці.

При цьому у ГУР попереджають, що після вибуху росіяни оголосили "план-перехват" — населеними пунктами їздять патрулі Росгвардії, проводяться перевірки на блок-постах — особливо ретельно перевіряють тих, хто вʼїжджає або виїжджає.

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Інциденти в Росії

В ніч на 1 червня у Брянській області РФ на федеральній дорозі сталося обвалення моста. У нього влетів пасажирський потяг сполученням "Климов – Москва.

Як пишуть у тг-каналах, поїзд врізався в зруйновану будову моста, після чого з рейок зійшли локомотив і кілька вагонів.Загинули четверо людей: двоє пасажирів і вся локомотивна бригада поїзда (це двоє співробітників: машиніст і його помічник). Понад 40 осіб дістали поранення.

Згодом стало відомо, що в Курській області Росії стався ще один обвал залізничного мосту під час руху вантажного локомотива. За попередніми даними, частина локомотива впала з мосту просто на автомобільну дорогу, яка проходить під ним.

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