За даними ЗМІ, російські загарбники завдали удару по полігону у Дніпропетровській області.

Російські загарбники завдали ракетного удару по полігону, де перебували українські військові. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Драпатий у соціальній мережі Facebook.

"Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, інакше ми втрачаємо більше, ніж маємо", - наголосив Драпатий.

Він співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів.

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За його словами, наразі триває розслідування обставин трагедії.

Драпатий наголосив, що особисто стежить за кожним кроком, щоб з’ясувати все посекундно.

"Чекав на перші дані, щоб не бути голослівним, і тепер маю попередити: кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно, — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами", - запевняє Драпатий.

Також командувач передбачає, що правду намагатимуться приховати в "тумані бюрократії".

"Але я цього не допущу. Призначив незалежну перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилася поза увагою, а винні були названі і не змогли "відмазатися", - наголосив Драпатий.

Він запевняє, що вимагатиме найсуворішого покарання.

"Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов’язки, тих, хто "затягує" військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих, — усі вони ганьблять Збройні Сил України", - додав він.

На його переконання, ця ситуація свідчить про несвоєчасно ухвалені рішення і незасвоєнні уроки.

"Закликаю ще і ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності. Кожен із нас несе відповідальність за життя своїх побратимів. І в бою, і в тилу", - наголосив Драпатий.

За даними ЗМІ, російські загарбники завдали удару по полігону у Дніпропетровській області. Суспільне з посиланням на свої джерела пише, що в одній з обласних лікарень Дніпропетровщини перебуває велика кількість поранених внаслідок удару по полігону.

Загибель військових 128-ї бригади у Запорізькій області

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти завдали удару ракетою типу "Іскандер" по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Їх зібрали у дворі будинку на шикування для нагородження на честь Дня ракетних військ і артилерії. Офіційно точна кількість загиблих та поранених військових не оприлюднювалась.

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