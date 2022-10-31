Це ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті, заявив Юрій Ігнат.

Росія використовує повітряний простір Молдови для ракетних атак по Україні.

Про це повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

"Коли ми маємо такий масований запуск, буквально кілька хвиль пусків ракет, тобто взлетіли бомбардувальники Ту-95, Ту-160 із району Волгодонська Ростовської області, з району Каспійського моря з півночі запускають ракети, які летять фактично довкола України, з двох сторін обходять - і з північного, і з південного напрямку атакують Україну. Причому використовують територію суверенної держави Молдова, повітряний простір її, для терористичних атак України", - наголосив він.

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Ігнат підкреслив, що це ще один злочин, який треба документувати і показувати західній спільноті.

"Тому що не вперше росіяни через Молдову б'ють ракетами по Україні, по заходу, по південному заходу. Не вперше ми фіксуємо там постійну появу БПЛА за 5-10 км від румунського кордону, тобто БПЛА оперативно-тактичного рівня таким чином провокує країни НАТО", - зазначив він.

Масована ракетна атака РФ

Як повідомляв УНІАН, зранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося знищити 44 із 50 ворожих ракет.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські окупанти під час масованого обстрілу України 31 жовтня пошкодили 18 об’єктів, більшість із яких є енергетичними. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Молдови, вранці 31 жовтня ракета, знищена українською зенітною системою, впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною. Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна.

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