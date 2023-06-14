Передбачаються штрафи за порушення режиму воєнного стану для громадян у розмірі від 500 до 1000 рублів.

Російська Держдума прийняла поправки про штрафи за порушення режиму воєнного стану.

Як пише Медуза, відповідно до законопроекту, в Кодексі про адміністративні правопорушення в статті 20.51 з'являться пункти, що передбачають штрафи за порушення режиму воєнного стану для громадян у розмірі від 500 до 1000 рублів, а для посадових осіб - від 1000 до 2000 рублів. В обох випадках можливий адміністративний арешт на строк до 30 діб.

Також в документі прописана можливість конфіскації транспортного засобу на той випадок, якщо порушення було скоєно з його використанням.

Відео дня

Воєнний стан введено в анексованих Росією так званих "ДНР" і "ЛНР", а також на частині територій Херсонської та Запорізької областей, які знаходяться під контролем Російської армії.

Ситуація на окупованих територіях-деталі

У тимчасово окупованому Маріуполі Російські загарбники почали перевіряти дітей на причетність до партизанського руху та співпрацю з українськими воїнами.

Російські загарбники ввели жорсткі фільтраційні заходи для тих українців, які намагаються врятуватися із затоплених населених пукнтів окупованого Лівобережжя Херсонщини.

У Мелітополі Запорізької області триває примусова паспортизація громадян України. Російські загарбники знову вдаються до погроз.

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