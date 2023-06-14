Росіяни встановили блокпости та вимагали в українців значні суми грошей та цінні речі й коштовності.

Російські загарбники запровадили жорсткі фільтраційні заходи для тих українців, які намагаються врятуватися із затоплених населених пукнтів окупованого лівобережжя Херсонщини. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

"Російські окупанти скористалися трагічними наслідками підриву ними Каховської ГЕС для посилення окупаційного режиму на тимчасово окупованій території Херсонської області", - повідомила Маляр.

Зокрема, за її словами, з початком масової евакуації населення із затопленої місцевості командування російських окупаційних військ запровадило додаткові жорсткі фільтраційні заходи з виявлення громадян з проукраїнськими настроями.

"На блокпостах російські військовослужбовці за дозвіл виїхати людям у безпечні місця змушували їх платити значні суми грошей та віддавати виявлені під час обшуків цінні речі й коштовності", - наголошує заступниця міністра.

Крім того, вона підкреслила, що російські загарбники відбирали і відразу ж знищували українські паспорти, свідоцтва про народження та інші документи, отримані в Україні. Також окупанти викрадали особисте майно громадян з покинутих власниками помешкань.

"Водночас представники російських окупаційних адміністрацій під час знімання пропагандистських відеороликів так званими журналістами цинічно заявляли про нібито здійснення успішної організованої евакуації цивільного населення, хоча жодних практичних заходів для цього вжито не було", - відзначила Маляр.

Разом з тим, окупанти забороняли роботу місцевих волонтерів щодо надання постраждалим гуманітарної допомоги (їжі, води, одягу, ліків тощо).

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти спочатку підірвали греблю Каховської ГЕС, а потім кинули напризволяще жителів лівого берега Дніпра в Херсонській області, евакуація населення з затоплених районів фактично не проводиться. Багато будинків затопило повністю - люди сидять на дахах. Населення лівого берега змушене самостійно шукати човни.

Також росіяни обстрілюють місця евакуації громадян із затоплених будинків.

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