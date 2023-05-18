В'ячеслав Володін заявив, що США та НАТО захопили українську територію.

Голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін видав нову порцію маячні щодо України в кремлівському стилі. Він знову заявив, що Україну нібито захопили США та НАТО.

За його словами, нібито Київ не хоче сідати за стіл переговорів з Москвою, тому що Вашингтон не дозволяє.

"України як держави не існує. Ця територія на сьогоднішній день - полігон для обкатки озброєння, яке поставляється всіма країнами НАТО. Влада в Україні абсолютно кишенькова. Всім керують радники з Вашингтона, з Брюсселя. Якщо говорити про Зеленського - це просто телеведучий. Причому з текстом, який йому напишуть", - заявив оскаженілий російський чиновник в коментарі Белта.

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Він знову згадав путінський наратив про "держпереворот" в Україні й нібито нелегітимність нинішньої влади.

"Вони давно не представляють народ, захопили владу за підсумками держперевороту. Вашингтон там заправляє, і Вашингтон визначатиме, скільки триватиме війна, скільки загине українців. Для них жителі України - це витратний матеріал", - продовжив Володін.

Абсурдні заяви Володіна - останні новини

В'ячеслав Володін нічим не відрізняється від своїх колег в Держдумі РФ й нерідко видає дивні заяви на адресу України та наших західних союзників. Він погрожував вимагати від США компенсації за створення коронавірусу.

Крім того, чиновник погрожував Вашингтону забрати Аляску, якщо в США конфіскують заморожені через війну в Україні російські активи.

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