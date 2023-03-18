Високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало, тому інтервали між ракетними атаками ворога збільшуються.

Росія вже не зможе суттєво вплинути на українську економіку та логістику, завдаючи масованих ракетних ударів.

Як повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону, у розвідці констатують збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога.

"Якщо раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, то зараз інтервал може бути три-чотири тижні. Використовують Shahed вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. І високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало", - сказав він.

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За словами Юсова, ракети "Калібр", "Іскандер" та "Кинджал" - це "не та зброя, якою ворог може собі дозволити засипати Україну".

"Так, застарілого ракетного озброєння (у росіян - УНІАН) ще багато. Особливо, коли мова йде про С-300 - це означає підвищена загроза для прифронтових територій. І ми бачимо, на жаль, ці руйнування досі по Запоріжжю й по інших українських містах. Але в цілому ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки. Україна пережила зиму, енергетична система вистояла, і сьогодні докорінним чином вплинути на українську економіку, логістику ворог вже не зможе", - додав Юсов.

Ракетний терор з боку Росії

Як повідомляв УНІАН, остання масована ракетна атака росіян відбулась 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

За даними Генштабу ЗСУ, ворожі війська здійснили запуски 95 ракет різного базування, серед них - 6 крилатих ракет Х-47 "Кинджал", 20 крилатих ракет морського базування "Калібр". 34 крилаті ракети було знищено нашими захисниками. Також ворог використав для удару вісім БпЛА типу "Шахед-136", половину яких було збито.

11 березня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що з жовтня 2022 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак по території України, за цей період вони запустили понад 820 лише крилатих балістичних ракет.

Ввечері 17 березня окупанти атакували Україну ударними дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed- 136/131. Силами та засобами Повітряних військ у різних областях України знищено 11 із 16 запущених БпЛА.

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