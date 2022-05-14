У українських сил Пентагон не помітив падіння бойового духу.

Росія задіяла 105 батальйонно-тактичних груп у війні проти України.

Про це заявляти Пентагон.

"І до речі, просто зараз, за нашими оцінками, у Росії всього 105 діючих БТГ в Україні. Так що вони... вони додали... вони продовжують додавати БТГ, які знаходяться на Донбасі", - повідомив представник міністерства.

Але США невідомо, чи узгоджується підтягування додаткових сил зі згуртованістю підрозділів і вирішенням проблем з падінням морального духу.

У українських сил Пентагон не помітив падіння бойового духу.

"(ЗСУ - ред.) насправді воюють з 2014 року. І там дуже сильне бажання битися. Знову ж таки, у нас немає повного уявлення про кожен підрозділ, але ми не бачимо проблем зі згуртованістю і моральним духом підрозділів. Ми не бачимо непідтверджених доказів проблем згуртованості і морального духу підрозділів в українській армії", - додав представник оборонного відомства.

Війна в Україні: оновлені дані

ЗСУ успішно контратакували під Харковом, в результаті чого росіянам довелося залишати розгромлені позиції і рухатися в бік російського кордону.

Тим не менш, ворог не покидає намір захопити Донецьку, Луганську та Херсонську області. У вказаних напрямках ведуться активні й запеклі бої.

Міноборони та МВС констатували початок третьої вирішальної фази війни. За словами Олексія Резнікова, наступні тижні ЗСУ повинні покладатися на власні сили, поки поставлене Заходом важке озброєння зрівняє на фронті сили.

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