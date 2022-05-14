Схоже, Москва зосереджена на проведенні впорядкованого виведення своїх військ, а не утримує свої позиції поблизу міста.

Російські військові, ймовірно, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова перед лицем українських контрнаступів і обмеженої кількості підкріплень.

Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (США).

Російські підрозділи, як правило, не намагалися утримати позиції проти контратакуючих українських сил протягом останніх декількох днів, за деякими винятками.

Схоже, Москва зосереджена на проведенні впорядкованого виведення і надає першочергову увагу поверненню росіян додому, перш ніж дозволити проксі-силам ввійти в Росію, а не намагатися утримувати свої позиції поблизу міста.

Таким чином, Україна, схоже, виграла битву за Харків, констатують аналітики.

"Українські сили не дозволили російським військам оточити, не кажучи вже про захоплення Харкова, а потім вигнали їх з-під міста, як вони зробили це з російськими військами, які намагалися захопити Київ",- йдеться у звіті.

ЗСУ, ймовірно, спробують порушити, принаймні, найзахіднішу з наземних ліній зв'язку між Бєлгородом і російськими військами, зосередженими навколо Ізюма, хоча Росія використовує кілька таких ліній, в тому числі трохи далі від нинішніх українських позицій.

Місцевість на схід від нинішніх українських позицій також може сприяти спробам росіян захистити свої території, оскільки великі водні об'єкти спрямовують рух і створюють вузькі місця, через які українцям доведеться прориватися.

Також російські війська зробили спробу наземного наступу з Ізюма, але безуспішно.

Дрібномасштабні і безуспішні атаки на південний край виступу біля Донецька тривали, але без реального прогресу.

Основними зусиллями росіян як і раніше залишаються спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ з півночі і з півдня. Російські війська, що наступали з Попасної на північ, за останню добу не домоглися істотного прогресу. Російські війська, що йдуть з півночі на південь, не змогли форсувати річку Сіверський Донець і зазнали нищівних втрат у своїх спробах.

У росіян може не вистачити додаткової свіжої бойової потужності, щоб компенсувати ці втрати і продовжити наступ в досить широкому масштабі, щоб завершити оточення, хоча вони, ймовірно, продовжать спроби зробити це.

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