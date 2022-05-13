Цей період ЗСУ триматимуть оборону переважно власними силами.

Міністр оборони Олексій Резніков попередив українців готуватися до "надзвичайно складних тижнів" на фронті.

Про це він написав у Facebook.

"Скільки їх буде – точно не скаже ніхто. У цей період ми будемо тримати оборону переважно власними силами проти оскаженілого від люті агресора", - пояснив міністр.

Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

"Поки важке іноземне озброєння урівноважить сили і забезпечить злам на користь України, мине час. Зараз його присутність точкова, це треба розуміти", - додав Резніков.

Українське політичне керівництво, наголосив глава МО, цілодобово працює, щоб пришвидшити і збільшити надходження допомоги.

"Є значні успіхи, але є і складнощі. Час іде невимовно довго. Адже усі пам’ятають, що наші хлопці та дівчата на передовій уздовж Сіверського Дінця, на "Азовсталі", в полоні у окупантів кладуть свої життя за Україну. Що наші громадяни на тимчасово захоплених ворогом територіях у небезпеці. Людей викрадають, катують, вбивають. Тому ми робимо усе можливе і неможливе, щоб наблизити звільнення нашої землі", - написав Резніков.

Зростання тиску санкцій на Росію та збільшення іноземної допомоги Україні у перспективі кількох місяців мають створити умови, за яких Кремль остаточно втратить шанси досягти бодай якогось успіху. Тоді повинно з’явитися нове вікно можливостей для України, зазначив Резніков.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки Білорусь.

Британська розвідка констатує, що Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська. Водночас українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

Захисники України ліквідували вже майже 27 тисяч військових РФ. Втрати окупантів зростають з кожним днем. Окрім живої сили, країна-окупант втрачає військову техніку. Вже знищено 200 ворожих літаків.

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