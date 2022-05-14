Першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів".

Росія вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокового бою.

Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

Андрусів зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну "за кілька днів", другою — провести велике оточення Сил оборони України на сході.

"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом з Краматорськом і Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення — фактично Сєвєродонецька та Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть", - зазначив Андрусів.

Він також зазначив, що окупанти починають готуватися до оборони рубежів.

"Зараз настала третя фаза - коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися. Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну в дуже довгу... вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас на щось обміняти", - сказав він.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26,9 тисячі російських окупантів.

13 травня в Пентагоні заявили, що українська армія зриває наступ окупантів на Донбасі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонну розмову з Міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу і закликав до негайного припинення вогню в Україні та підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

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