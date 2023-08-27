Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 27 серпня Україна атакувала дві області безпілотниками.
Як повідомили у прес-службі відомства, це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі.
"27 серпня в нічний та ранковий час "київським режимом" було здійснено чергові спроби терористичних атак по території Російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей", - заявили в Міноборони РФ.
Щодо постраждалих та руйнувань цього разу інформації немає, хоч в РФ постійно звітують, що наслідків атаки немає.
Останні атаки безпілотників в РФ
Останнім часом почастішали нічні атаки на російську столицю. Кілька разів дрони потрапляли по будівлях Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".
У Держдумі заявили, що дивуватися цим атакам не потрібно, пояснивши їх тим, що в "Москву-Сіті" нібито легше влучити.
У ніч на суботу, 26 серпня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати. У небо здійнявся стовп чорного густого диму.