Об'єкти нібито були виявлені та знищені засобами ППО.

Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 27 серпня Україна атакувала дві області безпілотниками.

Як повідомили у прес-службі відомства, це були безпілотники літакового типу. Їх нібито знищили засобами ППО у повітрі.

"27 серпня в нічний та ранковий час "київським режимом" було здійснено чергові спроби терористичних атак по території Російської федерації із застосуванням БПЛА літакового типу. Черговими засобами ППО були виявлені та знищені у польоті два безпілотні літальні апарати над територією Брянської та Курської областей", - заявили в Міноборони РФ.

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Щодо постраждалих та руйнувань цього разу інформації немає, хоч в РФ постійно звітують, що наслідків атаки немає.

Останні атаки безпілотників в РФ

Останнім часом почастішали нічні атаки на російську столицю. Кілька разів дрони потрапляли по будівлях Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті".

У Держдумі заявили, що дивуватися цим атакам не потрібно, пояснивши їх тим, що в "Москву-Сіті" нібито легше влучити.

У ніч на суботу, 26 серпня, російську столицю знову атакували безпілотні літальні апарати. У небо здійнявся стовп чорного густого диму.

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