Представник Ірану повідомив, що жоден з контрактів на експорт дронів з іншими країнами не розірвано.

Виступаючи перед іранськими ЗМІ, бригадний генерал Реза Талаї-Нік вказав на експорт іранських дронів в інші країни і сказав, що велика кількість цих країн звернулися з проханням закупити дрони у Ірану.

"У наших дронів багато клієнтів, і багато країн просять купити у нас дрони", - сказав він, пише Mehr News Agency.

Генерал заявив, що Іран не виставляє на огляд всі свої дрони через деякі застереження, додавши, що "якщо у нас немає політичних міркувань і міркувань безпеки щодо тієї чи іншої країни, і ми впевнені, що цей дрон не буде використаний неналежним чином, і з огляду на потужності виробництва дронів і внутрішнього попиту, ми готові експортувати дрони, які входять в портфель експортної продукції".

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"Зараз у наших дронів багато замовників, і ми отримали кілька запитів від західних і європейських країн, хоча вони не хочуть називатися", - сказав Талаї-Нік.

Представник повідомив, що жоден з контрактів на експорт дронів з іншими країнами не розірвано.

"Що стосується минулих обмінів з такими країнами, як Росія, то жоден з них не скасований. Однак кожен з них проходить через свої специфічні процеси", - зазначив він.

Іранські дрони - подробиці

Іран заявив, що безпілотна версія вітчизняного винищувача-невидимки Qaher-313 буде представлена вже в найближчі місяці. Як повідомляє mehr News Agency, глава організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) Афшин Хадже Фард сказав, що винищувач Qaher-313 "будується в двох версіях, одна з яких являє собою безпілотний літак і буде представлена в найближчі місяці".

Іран показав свій новий дрон - смертоносний Mohajer-10. Іранська сторона заявила, що цей безпілотник може безперервно літати 24 години, повідомляє місцеве агентство IRNA. За його даними, в дрон можна залити 450 літрів пального.

У червні поточного року спікер Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі публічно підтвердив, що Іран і РФ домовилися про виробництво безпілотників. За його словами, це повномасштабне оборонне партнерство, зокрема, завдасть шкоди Україні. На його думку, завод з виробництва іранських дронів в Росії може бути повністю запущений в 2024-му.

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