Всього підтоплені 112 житлових будинків і дачних ділянок Інгулецького району.

У ніч з 14 на 15 вересня тривала ліквідація наслідків ударів російськими військами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Наразі рівень води в підтоплених районах почав спадати.

Про це заявив начальник ВЦА Олександр Вілкул.

"Вночі проводився великий перелік заходів, починаючи від від двох підривів дамби в районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність, закінчуючи великими інженерними роботами", - пояснив він. Відео дня

Станом на зараз триває ліквідація аварії, але потік води значно зменшився, і рівень води там, де є підтоплення, вже почав спадати, додав Вілкул.

Всього підтоплено 112 житлових будинків і дачних ділянок Інгулецького району.

Також Вілкул повідомив про виявлення ще одного місця влучання російської ракети.

"Знайдено ще одне місце влучання крилатої ракети - водогін 600 мм. Серйозна аварія, всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація", - відзвітував він.

У постраждалих районах організовано підвезення води.

За уточненими даними Дніпропетровської ОВА, удари були завдані ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

Росія завдала ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Попередньо обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Також місцеві повідомили про підняття рівня води в річці Інгулець. У зв'язку з чим евакуйовано два райони міста.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися вглиб української території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Отрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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