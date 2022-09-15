Ліквідація аварій триває / t.me/dnipropetrovskaODA/1848

У ніч з 14 на 15 вересня тривала ліквідація наслідків ударів російськими військами по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Наразі рівень води в підтоплених районах почав спадати.

Про це заявив начальник ВЦА Олександр Вілкул.

"Вночі проводився великий перелік заходів, починаючи від від двох підривів дамби в районі Чорногорки, щоб збільшити пропускну здатність, закінчуючи великими інженерними роботами", - пояснив він.

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Станом на зараз триває ліквідація аварії, але потік води значно зменшився, і рівень води там, де є підтоплення, вже почав спадати, додав Вілкул.

Всього підтоплено 112 житлових будинків і дачних ділянок Інгулецького району.

Також Вілкул повідомив про виявлення ще одного місця влучання російської ракети. 

"Знайдено ще одне місце влучання крилатої ракети - водогін 600 мм. Серйозна аварія, всю ніч працювали аварійні бригади. Вже йде ліквідація", - відзвітував він.

У постраждалих районах організовано підвезення води. 

За уточненими даними Дніпропетровської ОВА, удари були завдані ракетами "Кинджал" та "Іскандер". Через атаку рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до майже 2 метрів. На цю хвилину його вдалося знизити на 13 сантиметрів і він продовжує падати. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу.

t.me/dnipropetrovskaODA/1848

Росія завдала ракетних ударів по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу.

Попередньо обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Також місцеві повідомили про підняття рівня води в річці Інгулець. У зв'язку з чим евакуйовано два райони міста.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, окупанти, ймовірно, хотіли пошкодити понтонні мости ЗСУ нижче за течією в світлі недавніх повідомлень про те, що ЗСУ намагаються розширити свій плацдарм через річку в районі Давидового Броду.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ в ході контрнаступу на Харківському напрямку звільнили вже близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території.

Всього лінія фронту розстягнулася на 2500 кілометрів, з них 1200 - активні бойові дії.

На Донецькому напрямку ворог не залишає спроб просунутися вглиб української території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Отрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка

В результаті контрнаступу на півдні захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонську область. ЗСУ витісняють угруповання ворога шляхом точних ударів по логістичних шляхах, що забезпечують постачання противника боєприпасами і технікою.

У зв'язку з військовою поразкою під Харковом росіяни вже кілька днів прицільно б'ють по критичній інфраструктурі України. 14 вересня були атаковані гідротехнічні споруди в Дніпропетровській області. У Кривому Розі спостерігається підняття рівня місцевої річки, жителів кількох районів евакуюють.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже 53 650 окупантів, знищено тисячі одиниць ворожої техніки.

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