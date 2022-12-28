За його словами, у цивільному нібито були українські воїни під прикриттям.

Російський окупант Михайло Гур'янов, якого підозрюють у причетності до різні в Бучі Київської області, вважає війну помилкою. Крім того, він рішуче заперечує причетність до вбивств цивільних українців.

Як повідомляє проект "Можемо пояснити", Гур'янов - один з фігурантів розслідування The New York Times про різню в Бучі.

Журналісти встановили особи 22 псковських десантників, які перебували в Бучі під час масових вбивств цивільних на вулиці Яблонській, яку прозвали дорогою смерті. Їхні особи встановили після аналізу дзвінків з телефонів, які військові відбирали у загиблих мешканців Бучі, щоб дзвонити рідним в РФ.

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Одним з фігурантів розслідування став Михайло Гур'янов, зараз він змінив прізвище Вконтакте на Шевченко. Після звільнення з армії окупант працює на будівництві в Омську.

Журналіста проекту вдалося поспілкуватися із загарбником. Він не заперечує, що росіяни в Бучі дзвонили з українських номерів, але запевняє, що це були вилучені телефони в українців, які могли передавати інформацію ЗСУ,

"Це проблема якась телефонами користуватись? У нас своїх телефонів не було... Там стикалися з такою фігнею, що не мирні жителі були, а переодягнуті у мирних жителів ЗСУ", - стверджує він.

Окупант переконує, що ні він, ні його товариші по службі не користувалися телефонами вбитих. За версією Гур'янова, телефон, з якого він особисто телефонував рідним, хтось загубив у супермаркеті.

Гур'янов заперечує свою причетність до вбивств цивільних українців в Бучі. Себе він вважає "простою людиною".

"А навіщо мені когось тут вбивати? Я найпростіша людина! Родом із Сибіру. Та Ну нафіг! Мирні жителі тим паче. Гаразд, якби військовий пішов на мене вбивати", - каже окупант.

Росіянин закінчив службу наприкінці березня після закінчення контракту. Сьогодні він вважає, що війну з Україною розпочинати не варто було.

"Звичайно не варто. Що зараз на Донбасі відбувається – це жорстко. Навіщо?" - заявив Гур'янов.

Бучанська різанина - що відомо про звірства росіян

Розпочавши 24 лютого повномасштабну війну проти України, Росія окупувала північну частину Київської області, зайшовши на нашу землю з території Білорусі. Серед міст Київщини, які опинилися в російській окупації, була й Буча.

Бучу звільнили від росіян на початку квітня, коли російські окупанти змушені були відійти з території Київщини. По собі окупанти залишили в цьому мальовничому місті братські могили, в яких знаходилися сотні місцевих мирних жителів. На тілах убитих українців були присутні ознаки насильницької смерті. Крім того, на вулицях Бучі лежали трупи розстріляних людей, у тому числі й жінок. Тіла багатьох загиблих людей росіяни намагалися спалити.

Пізніше Мер Бучі Анатолій Федорук сказав, що росіяни вбили понад 400 місцевих жителів. Окупанти ґвалтували дітей і дорослих, тому військові все ще знаходять тіла закатованих людей. Група жінок і дівчат тримали в підвалі будинку протягом 25 днів, частина з них завагітніли.

Але президент Росії Володимир Путін відзначив "героїзм і відвагу" 64-ї окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ РФ, яка причетна до кривавої різанини в Бучі на Київщині. Він присвоїв цій бригаді гвалтівників, мародерів і вбивць найменування "Гвардійська".

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