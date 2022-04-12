За словами мера, в місті залишилося ще чотири мікрорайони, які "потрібно зачистити і підняти тіла з територій, де вони підзахоронені або знаходяться в будинку".

Мер Бучі Анатолій Федорук заявляє про 403 вбитих російськими окупантами місцевих жителів, ще деякі люди вважаються зниклими безвісти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

"Ми маємо сьогодні вже 403 тіла 200-х, які були по-звірячому закатовані, вбиті... Наразі сьогодні о 10-й годині розпочали відкриття другої могили масового захоронення. Це 56 тіл. Плюс чотири приватні", - зазначив Федорук.

Він додав, що досі є 16 осіб, які вважаються зниклими безвісти.

"Сподіваємося, що ті, хто зник безвісти, все ж живі. Але скоріш за все, що ми тіла їх знайдемо між населеними пунктами в лісах", - сказав мер.

Крім того, Федорук повідомив, що із 403 тіл 163 особи вже було ідентифіковано.

"Чи остаточна ця цифра (403 вбитих - УНІАН) - ні. Думаю, буде зростати ця цифра... Залишилося по самому місту Буча ще чотири невеличкі мікрорайони, які потрібно зачистити і підняти тіла з територій, де вони підзахоронені або перебувають в будинку", - констатував міський голова.

На запитання щодо інформації від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової про 25 зґвалтованих у Бучі жінок та дівчат, Федорук зазначив: "Я лише можу підтвердити той факт, про який ви говорите... В деталі вдаватися не буду, хоча дечим володію, тому що це все-таки приватна справа кожної людини, особистості, особливо жіночої статі, яка живе нині в Бучі і буде продовжувати жити".

Він також розповів, що у Ворзелі сторож дитячого санаторію "був закатований і зґвалтований". "Чоловічої статі. Він помер", - повідомив мер.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що для підрахунку жертв в Бучанському районі потрібно щонайменше два тижні.

Війна Росії проти України

Російські війська вторглися в Україну вранці 24 лютого. Напад РФ супроводжувався бомбардуваннями військових і цивільних об’єктів.

Після невдалої спроби штурму столиці розгромлені окупаційні сили зосередилися на терорі цивільного населення в тимчасово захоплених населених пунктах.

Є факти розстрілу мирних мешканців, катувань і зґвалтувань, а також мародерства.

Наприкінці березня стало відомо, що розгромлені українською армією сили Росії відступають у бік Білорусі для перегрупування й завдання удару зі сходу.

Наступ в районі Донбасу вже почався. Агресор намагатиметься прорвати оборону ЗСУ в напрямку Харкова і ввійти у південні регіони.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 19500 окупантів й знищили тисячі одиниць військової техніки.

В результаті дій армії РФ біженцями стали вже 11,4 мільйона громадян, 7,1 мільйона були вимушені покинути свої домівки й оселитися в інших українських регіонах. Росіяни вбили вже 183 дитини.

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