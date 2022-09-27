Вони збираються найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну у захисту своїх територій.

Про це Данілов сказав у коментарі Радіо Свобода.

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не значить, що ми не будемо боронити свою землю. Нас зупинити не може ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", – наголосив він.

Відео дня

За словами Данілова, апарат РНБО розробив детальну інструкцію для громадян на випадок застосування Росією тактичної ядерної зброї і має намір найближчими днями "її максимально оприлюднити".

Ядерні погрози Росії

Як відомо, раніше російські окупанти розпочали проведення псевдореферендумів на захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Після цього у міністерстві закордонних справ РФ заявили, що на "приєднані" до них території буде поширюватися ядерна доктрина.

24 вересня віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель заявив, що ЄС повинен серйозно поставитися до погроз Путіна про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Боррель зауважив, що війна досягла "небезпечного моменту". Він нагадав, що у зверненні на початку тижня Путін сказав, що його країна має "різну зброю знищення" і "використає всі доступні засоби", додавши: "Я не блефую".

Вас також можуть зацікавити новини: