Через неготовність російських сил до активних операцій аналітики вважають малоймовірним значне збільшення їхніх наступальних операцій цієї зими.

У Луганській області триває основна фаза російських наступальних операцій, утім, Росії не вистачає достатніх вільних резервів, щоб різко збільшити масштаб або інтенсивність свого наступу.

Про це повідомляється в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 лютого. Через неготовність російських сил до активних операцій аналітики вважають малоймовірним значне збільшення їхніх наступальних операцій цієї зими.

В ISW зазначають, що російські сухопутні сили, як правило, діють у звичайних доктринальних формуваннях і підрозділах, а не в батальйонно-тактичних групах чи інших спеціальних структурах.

Відео дня

"Відсутність кількох критично важливих танкових одиниць свідчить про те, що російські військові продовжують намагання замінити техніку, особливо танки, що була втрачена під час попередніх невдалих наступальних операцій. Майже напевно російські сили все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але направлення цих обмежених резервів на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить хід поточного наступу", - зазначають аналітики.

Як йдеться в звіті ISW, російські війська, які діють на лінії фронту в Луганській області та поблизу неї, майже повністю залучаються із Західного військового округу з деякими підкріпленнями з інших угруповань.

"Це свідчить про те, що російське військове командування повернулося до традиційної структури управління військовими округами, згідно з якою всі підрозділи в окремому географічному районі підпадають під зону відповідальності одного військового округу", - пишуть аналітики.

Вас також можуть зацікавити новини: