Ворожа бронетехніка красиво горіла, зазначив голова Луганської ОВА.

У ніч на неділю, 19 лютого, на Сватівському напрямку був бій між російським загарбниками та українськими воїнами.

Супротивники наступали під прикриттям трьох бойових машин піхоти, ворожі БМП знищено, повідомив у Telegram очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, БМП супротивника "горіли красиво".

"О*ки наступають у повний зріст. Бій на Сватівському напрямку. Рашистська піхота наступала під прикриттям броньованої техніки в кількості трьох одиниць. Вже вночі ці три БМП було знищено…", - поділився чиновник.

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14 лютого Сергій Гайдай попереджав, що в Луганській області найближчими днями очікують на масовані ворожі атаки, оскільки росіяни хочуть виконати наказ свого лідера Володимира Путіна. Голова Луганської ОВА зазначив, що захисники України готові дати відсіч ворогам.

Раніше у Генштабі Збройних сил України повідомили, що влада РФ не відмовилася від плану захопити всю територію Донбасу.

18 лютого Сергій Гайдай повідомив, що в Луганській області "найгарячіший" напрямок - Кремінський, там збільшилася кількість атак з боку окупантів та ворожих обстрілів.

Варто зазначити, що ворог на нашій землі зазнає серйозних втрат. Загальні втрати росіян в Україні вже становлять близько 142 860 окупантів. Крім того, знищено, зокрема, 6545 бойових броньованих машин.

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