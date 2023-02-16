Володимир Зеленський сподівається, що Білорусь не приєднається до війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський наступ вже почався.

"Російські атаки вже відбуваються з кількох напрямків", - сказав президент України в інтерв'ю ВВС News.

Він додав, що ЗСУ продовжують оборону до моменту, поки не почнеться контрнаступ. Для цього, підкреслив президент, Україні необхідно більше озброєнь від Заходу. І тут, пише видання, Україна розчарована швидкістю поставок західного озброєння.

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"Зброя - це єдина мова, яку розуміє Росія", - додав він.

Володимир Зеленський також відкинув компроміси по закінченню війни.

"Ми вибрали цей шлях. Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу", - сказав він.

Також Зеленський сподівається, що Білорусь не приєднається до війни.

"Якщо це станеться, ми будемо боротися і виживемо", - додав президент.

Наступ Росії 2023 - що відомо

Експерти констатували початок нового наступу Росії на Донбасі, наразі активні бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

Однак, як пише західна преса, у Кремля поки немає великих ресурсів, щоб розширити наступальні дії.

На Вугледарському напрямку РФ під час штурмів зазнала нищівної поразки - 155-а бригада російських морпіхів була повністю розбита.

Різке зростання втрат серед загарбників узгоджується з даними розвідки, що РФ кинула всі ресурси, щоб захопити Донбас до березня 2023 року.