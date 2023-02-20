За його словами, наразі не має значення новий чи старий це наступ, оскільки компромісів більше немає.

Російські окупанти під час свого нового наступу не можуть просунутися далеко, оскільки вони вже не такі сильні, як раніше. Збройні сили України набагато сильніші за війська країни-агресора.

"Звичайно, вони не можуть іти далі, вони вже не такі сильні, як раніше. Зараз ми набагато сильніші за них", - заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Tg1.

За словами українського лідера, вже не має значення, що зараз - новий чи старий наступ РФ, оскільки компромісів більше немає.

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"Ми знаємо, що якщо ми програємо, то втратимо все: будинки, дітей, батьків. Тому для нас не має значення, буде це старе чи нове вторгнення. Після того, що сталося 24 лютого минулого року, компромісів більше немає. Було порушено міжнародне право, було порушено все людське, що тільки може бути людським. Ми їх не боїмося. Ніхто їх не боїться, але все йде не за їхніми планами", - підсумував він.

Новий наступ росіян

За оцінкою аналітиків ISW, війна виснажила резерви техніки і живої сили країни-окупанта, необхідні для успішного нового наступу на сході України.

Нещодавно Зеленський в інтерв'ю ВВС заявив, що російський наступ вже почався.

Зазначимо, наразі активні бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, в районах Гряниківки, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Вугледара.

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