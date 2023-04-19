Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області.
"На відео - бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині", - йдеться у дописі ВПС ЗСУ. У Повітряних силах підкреслили, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" віддано й героїчно обороняють українське небо.
Росія атакувала Одеську область - що відомо
У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.
Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними ВПС, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131.
Внаслідок удару ніхто не постраждав.
ППО України - останні новини
Напередодні Financial Times дізналось про дефіцит боєприпасів для української протиповітряної оборони. За даними видання, поповнення БК до ППО стане головною темою "Рамштайну"-11.
Як зазначило FT, Захід побоюється, що без добре підготовленої ППО давно запланований контрнаступ ЗСУ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі.
Водночас сьогодні, 19 квітня, стало відомо про прибуття в Україну ППО Patriot і другого ЗРК Iris-T. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.