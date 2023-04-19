Воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 іранських дронів.

Повітряні сили ЗСУ опублікували кадри роботи протиповітряної оборони під час нічної атаки іранських дронів по Одеській області.

"На відео - бойова робота підрозділу бригади вночі 19 квітня 2023 року на Одещині", - йдеться у дописі ВПС ЗСУ. У Повітряних силах підкреслили, що воїни зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" віддано й героїчно обороняють українське небо.

Росія атакувала Одеську область - що відомо

У ніч на 19 квітня російські війська атакували Одеську область іранськими дронами-камікадзе Shahed-136.

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Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. За уточненими даними ВПС, воїнами під час повторної атаки РФ було знищено 10 із 12 Shahed-136/131.

Внаслідок удару ніхто не постраждав.

ППО України - останні новини

Напередодні Financial Times дізналось про дефіцит боєприпасів для української протиповітряної оборони. За даними видання, поповнення БК до ППО стане головною темою "Рамштайну"-11.

Як зазначило FT, Захід побоюється, що без добре підготовленої ППО давно запланований контрнаступ ЗСУ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі.

Водночас сьогодні, 19 квітня, стало відомо про прибуття в Україну ППО Patriot і другого ЗРК Iris-T. Такі системи ППО дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

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