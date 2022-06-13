Amnesty International виявила в Харкові уламки касетних боєприпасів 9н210 / 9н235.

Російські війська обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

Про це повідомляє Amnesty International.

Amnesty International виявила в Харкові уламки касетних боєприпасів 9н210 / 9н235. Дослідники також виявили множинні відколи на землі, відповідні очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9н210 / 9н235.

Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих в результаті обстрілу касетними боєприпасами.

Касетні боєприпаси:

Касетні боєприпаси являють собою контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі, і таким чином фактично перетворюється на наземні міни.

Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.

Ситуація на Харківщині:

Війська Росії увірвалися на територію України рано вранці 24 лютого.

Окупанти спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.

11 червня стало відомо, що в Харківській області за добу в результаті обстрілів, скоєних противником, загинули чотири мирних жителя, шестеро - отримали поранення.

12 червня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов повідомив, що противник продовжував обстрілювати населені пункти області, через що постраждали чотири людини, а ще троє - загинули.

12 червня окупанти вщент розбомбили оздоровчий табір в Харківській області.

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