Російські війська обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.
Про це повідомляє Amnesty International.
Amnesty International виявила в Харкові уламки касетних боєприпасів 9н210 / 9н235. Дослідники також виявили множинні відколи на землі, відповідні очікуваним слідам від касетних боєприпасів 9н210 / 9н235.
Лікарі двох харківських лікарень показали дослідникам Amnesty International гранули, які вони вилучили з постраждалих в результаті обстрілу касетними боєприпасами.
Касетні боєприпаси:
Касетні боєприпаси являють собою контейнер, що містить десятки суббоєприпасів. Вони розкидаються на заданій висоті над землею. Високий відсоток суббоєприпасів не вибухає при ударі, і таким чином фактично перетворюється на наземні міни.
Застосування (а також виробництво, накопичення, продаж або передача) касетних боєприпасів заборонено міжнародним правом.
Ситуація на Харківщині:
Війська Росії увірвалися на територію України рано вранці 24 лютого.
Окупанти спочатку обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували й житло мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.
11 червня стало відомо, що в Харківській області за добу в результаті обстрілів, скоєних противником, загинули чотири мирних жителя, шестеро - отримали поранення.
12 червня голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синьогубов повідомив, що противник продовжував обстрілювати населені пункти області, через що постраждали чотири людини, а ще троє - загинули.
12 червня окупанти вщент розбомбили оздоровчий табір в Харківській області.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Ситуація на Донбасі У Генштабі розповіли, де росіяни зосереджують основні зусилля
- Палали z-машини: стали відомі подробиці вибухів у захопленому Бердянську
- Кім розповів, як ЗСУ звільнятимуть Херсонську область від окупантів