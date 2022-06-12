У ніч з 11 на 12 червня російські військовослужбовці обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі.

У Харківській області внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено оздоровчий табір.

Про це повідомляється на сторінці Харківської обласної прокуратури у соціальній мережі Facebook.

"За даними слідства, в ніч з 11 на 12 червня російські військовослужбовці обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три корпуси табору. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 "Порушення законів та звичаїв війни" Кримінального кодексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, війська Росії вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Окупанти спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували і житло мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.

11 червня стало відомо, що у Харківській області за добу внаслідок обстрілів, здійснених супротивником, загинули чотири мирних жителі, а шість - отримали поранення.

12 червня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що супротивник продовжував обстрілювати населені пункти області, через що постраждали чотири особи, а ще три - загинули.

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