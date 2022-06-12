Супротивник обстріляв один із районів Харкова, зазначив очільник обласної військової адміністрації.

У Харківській області упродовж минулої доби супротивник продовжував обстрілювати населені пункти, постраждали чотири особи, а три - загинули.

Дві особи загинули у селищі міського типу Золочів, і одна жертва є у Чугуївському районі, написав у Telegram очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За минулу добу обстрілів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає... Загалом по області за добу четверо поранених: троє - у Харківському районі, одну особу госпіталізували в Балаклії. На жаль, загинули троє цивільних…", - зазначив чиновник.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого.

Окупанти спершу обстрілювали військові об'єкти, а потім атакували і житло мирних людей, зокрема, на Харківщині, були жертви та постраждалі.

11 червня стало відомо, що у Харківській області за добу внаслідок обстрілів, здійснених супротивником, загинули чотири мирних жителі, а шість - отримали поранення.

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