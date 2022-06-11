Удари завдані по Харкову, а також населених пунктах Коробочкине, Дергачі, Печеніги, Малинівка.

Внаслідок ворожих обстрілів Харківської області за добу загинули 4 мирних жителі, 6 поранені.

Про це повідомив в Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти протягом минулої доби обстрілювали Харків та інші населені пункти області. Зокрема, у Київському районі Харкова пошкоджена промислова будівля, на щастя, ніхто не постраждав.

"У селі Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив у приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в селі Печеніги, 2 - в смт Малинівка", - розповів Синєгубов.

Голова ОВА наголошує, що окупанти посилили обстріли, тому жителі області не мають ігнорувати сигнали тривоги та повинні дотримуватися світломаскування під час комендантської години.

Як зазначив Синєгубов, на території області бойові дії тривають.

"На Харківському напрямку окупанти намагаються не дати ЗСУ вийти до держкордону. В районі Ізюма ворог вів штурмові дії на напрямку Пасіка – Богородичне, пробує закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога та завдають йому суттєвих втрат", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що через втрати, отримані під час боїв з ЗСУ в Харківській області, російський мотострілецький підрозділ зі складу 1-го армійського корпусу у повному складі відмовився воювати.

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