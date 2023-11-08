В Держдепартаменті наголосили, що і далі чітко зрозуміло, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів із Росією і наголосили, що будь-які переговори – це справа України. Як повідомляє "Радіо Свобода", про це сказав на брифінгу представник Держдепу Ведант Патель.

"Будь-які переговори – це справа України. І, як ми вже неодноразово говорили, нічого про Україну без України відбуватися не має. Нам невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка зустрічей", – сказав він.

При цьому в Держдепартаменті наголосили, що і далі чітко зрозуміло, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні війни.

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"А ми віддані підтримці наших українських партнерів", – сказав представник Держдепартаменту.

Розмови про переговори з Росією - що відомо

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш активні та термінові дискусії про мирні переговори.

Водночас, коментуючи цю інформацію, президент України Володимир Зеленський запевнив, що на нього ніхто з лідерів країн Європейського Союзу, США чи інших партнерів не тисне.

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