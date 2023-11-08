Зеленський сказав, що у нього були розмови про посередництво в припиненні війни з лідерами Китаю, лідерами Африки та іншими.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита для мирних ініціатив будь-яких країн, якщо ці ініціативи виходять з необхідності повного виведення російських військ з суверенної території України.

Зеленський заявив на конференції Reuters NEXT, що не розуміє, чому Україна, яка є жертвою агресії, повинна йти на якісь компроміси.

Він упевнений, що будь-який територіальний компроміс означатиме, що цілісність багатьох інших країн відразу ж опиниться під загрозою, оскільки у агресорів буде перед очима "російський успіх".

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Зеленський стверджує, що війна повинна закінчитися виведенням військ Росії з усієї території України.

"Російські солдати повинні піти на їх власну суверенну землю. Це і буде точка, на якій зупиниться війна і почнеться створення дипломатичної платформи для того, щоб її закінчити", – сказав президент.

За його словами, головним залишається те, що "росіяни повинні піти".

Зеленський сказав, що у нього були розмови про посередництво в припиненні війни з лідерами Китаю, лідерами Африки та іншими.

"Ми готові слухати будь-які голоси, якщо вони не російські. Включаючи голоси Бразилії, США, Китаю, Африки. І ми залучаємо їх до нашої формули миру. Наші десять пунктів - але з вашими пропозиціями. Але все це має бути засноване на тій самій головній ідеї", – додав він.

Переговори з Росією - деталі

Раніше ЗМІ повідомляли, що представники Сполучених Штатів і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зазначалося, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж почнуться більш активні і термінові дискусії про мирні переговори.

У Державному департаменті США заявили, що не знають про ведення розмов з Україною щодо будь-яких мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-які переговори - це справа України.

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