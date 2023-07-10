У Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що понад 300 таких "новобранців" перебувають на одному з полігонів.

Російська влада кидає на війну проти України не тільки ув'язнених, а й наркоманів, і хворих на гепатит. На одному з полігонів в Алтайському краї нарахували понад 300 таких "новобранців".

"На одному з полігонів східного військового округу алтайського краю проходять підготовку понад 300 осіб, які підписали контракт зі Збройними силами Російської Федерації. Серед новобранців є особи з числа колишніх ув'язнених, чоловіки низького соціального статусу без особистих документів, наркозалежні та хворі на гепатит", - йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

При цьому наголошується, що більшість "новобранців" звернулися до медичних установ, щоб відстрочити відправку в райони бойових дій на території України.

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Мобілізація в Росії - останні новини

Вже рік у Росії проводтя приховану мобілізацію, щоб поповнювати ряди "гарматного м'яса" для війни проти України. Офіційно російська влада оголошувала мобілізацію лише один раз - у вересні 2022 року. У рамках часткової мобілізації планували набрати до 300 тисяч осіб. При цьому ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин проводив власну мобілізацію у в'язницях, обіцяючи погашення судимості, але пізніше цю ініціативу перехопило Міноборони РФ.

У травні головний "вагнерівець" заявив, що у Путіна немає іншого варіанту, крім як оголосити загальну мобілізацію.

Також журналісти з'ясували, що на війну в Україні вербують навіть громадян Непалу, які приїхали в Росію вчитися.

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