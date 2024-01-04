Аналітики звернули увагу на низку "перемог" російських окупантів на фронті.

ЗСУ продовжили позиційні бої з російськими окупантами на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці немає.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Згідно зі звітом, позиційні бої тривали на північний схід і схід від Куп'янська в районі Синьківки, озера Лиман і Петропавлівки, а також на захід і південний захід від Кремінної в районі Терного і Серебрянського лісництва.

У звіті йдеться, що російський воєнкор з посиланням на підписника з Синьківки повідомив, що український артилерійський вогонь і удари безпілотників стримують просування окупантів у цьому районі ще сильніше ніж українські мінні поля.

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Крім того, за даними аналітиків, в районі Бахмута змін лінії фронту також не було. Експерти відзначили, що російські воєнкори повідомили нібито окупанти відновили атаки в районі Веселого (18 км від Бахмута) і навіть просунулися, але ISW поки не спостерігав візуального підтвердження цих російських наступів біля Веселого. Також пропагандисти стверджували, що росіяни просунулися в районі Кліщіївки та Курдюмівки, хоча ISW не знайшов підтвердження російських успіхів у цьому районі.

За оцінками аналітиків, в районі Бахмута йдуть позиційні бої. За даними Інституту, на Бахмутському напрямку продовжують діяти підрозділи російських 98-ї і 106-ї дивізій ВДВ і Північного флоту.

Війна в Україні: новини

Сили оборони України відзвітували про нанесення нових ударів по позиціях російських окупантів за минулу добу. Як йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ, за минулу добу українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Крім того, українські підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

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