Аналітик підкреслив, що в кінці листопада стало відомо, що за контролем над силами окупантів в районі Куп'янська особисто стежить генерал Нікітін.

Після того, як на Куп'янському напрямку російські окупанти завершили перегрупування підрозділів ГВ "Захід", що відповідає за дану локацію, почався процес посиленого тиску на позиції ЗСУ.

На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. "Ще з листопада в районі Куземівки, Кривошиївки та Сторожівки розміщувалися підрозділи 27-ї ОМСБр 1-ї ТА, що вказувало на незаперечну активізацію найближчим часом", - зазначив він.

Аналітик підкреслив, що так само в кінці листопада стало відомо, що контролем над усіма цими "якісними" змінами в ГВ "Захід" особисто стежить генерал Нікітін.

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Так само, загальна кількість ГВ "Захід" на сьогоднішній день становить:

Особовий склад - близько 65 тис;

Танки - 700 од. (замість 891);

ББМ - трохи більше тисячі од (замість 2 670);

Артилерія ствольна - 650 од. (замість 970);

РСЗВ - 200 од.;

Коваленко зазначив, що це не найгірша недоукомплектація серед усіх ГВ окупантів, але все ж, вона обмежує можливості щодо ефективного прориву ліній оборони противника і просування вглиб територій. "Саме цей фактор пояснює, чому почавши наступ по Лимансько-Куп'янській осі в кінці травня – початку червня, росіяни так і не досягли за півроку істотного результату. При цьому вони з жовтня відтягують найбільш боєздатні ресурси під Авдіївку зі складу ГВ "Центр", що говорить про те, що якщо до Нового року окупанти не зможуть оточити і захопити Авдіївку, то потім почнуть тягнути ресурс з інших ГВ. Яких? Запорозького? Херсонського "Дніпро"? Ні. Вгадайте з якого", - висловив думку Коваленко.

"Висновки? Не двозначні. Не створюйте апокаліптичні хвилі, там, де це недоречно", - підсумував аналітик.

Ситуація під Куп'янськом - що відомо

Куп'янсько-Лиманський напрямок зараз є однією з найбільш напружених ділянок фронт. Угруповання російських окупаційних військ там налічує близько 120 тис. військових. Також росіяни застосовують на цій ділянці хімічну зброю.

На початку листопада стало відомо, що ситуація в районі Куп'янська є однією з найбільш "гарячих" на лінії фронту. Але застосування безпілотників з обох сторін і зміцнення Росією своїх оборонних ліній означають, що шансів на значний прорив мало, йде позиційна війна.

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