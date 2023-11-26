Країна-агресорка використовує штурмові загони, щоб влаштовувати "м’ясні" штурми".

Російські війська не відмовились від намірів повторно окупувати Куп’янськ у Харківській області. Наразі стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має.

"На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ", – зазначив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Для досягнення своїх цілей загарбники залучають авіацію, використовують БПЛА та артилерію. Не зупиняють окупантів і втрати.

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"Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати... в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні", – додав речник.

За його словами, країна-агресорка використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників. Цих солдатів ворог відправляє у так звані "м’ясні" штурми.

Водночас на Бахмутському напрямку російські війська "більше як три тижні активізувалися і намагаються повернути втрачені позиції".

"Українські оборонці перебували в активній обороні та за першої нагоди переходили до атакувальних дій, так само покращили свої тактичні положення. І зараз ворог намагається це все повернути собі назад", – розповів Фітьо.

В районі Бахмута за добу ЗСУ відбили десять ворожих атак, тоді як противник використав проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснив 508 артилерійських обстрілів. Успіхів окупантам це не принесло.

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Протягом останньої доби російські окупанти вели штурмові дії майже на всіх напрямках. ЗСУ змогли стримати ворога та відбили десятки атак. На фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила вже 324 830 військових.

Найбільш боєздатні підрозділи РФ наразі знищуються під Авдіївкою.

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