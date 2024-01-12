Окупанти нічного не можуть з ними зробити.

Росія проявляє "імпотентність" у боротьбі з дронами Збройних сил України на лівобережжі Херсонської області.

Країна-терорист нічого не може з ними вдіяти. Ці "пташки" встигли знищити 90% техніки окупантів в районі Кринок, повідомляє розвідка Британії. Як відомо, це одна з тих ділянок фронту, що стала "поперек горла" Путіну.

"Сили оборони України використовують БПЛА, оснащені боєприпасами та артилерію для ураження техніки російських військ. Російські блогери повідомляють, що 90% техніки РФ було знищено в районі Кринок", - йдеться в заяві Міністерства оборони Великої Британії.

Британські експерти пов'язують це з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

За даними ISW, у російських військ на лівому березі Херсонської області посилюються значні проблеми з командуванням та зв'язком. Окупанти по кілька годин чекають від командування дозволів на ураження артилерією визначених цілей, а командири вимагають попередньо надавати фото та відеопідтвердження цих цілей.

Путіну стали поперек горла "Кринки"

Днями BILD заявило, що плацдарм у Кринках на лівому березі Херсонської області став однією з найбільших пасток для російських окупантів від ЗСУ за всю війну.

Водночас колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявляв, що Путіну район "Кринки" став "поперек горла". Він звертав увагу на те, що лідер РФ щонайменше чотири рази у своїх промовах акцентував на важливості захоплення цього плацдарму.

Від Кринків "з наших передових позицій на лівому березі всього 60 кілометрів до Перекопа", вказував Дикий, пояснюючи такий "інтерес" президента РФ. Але поки що ЗСУ міцно тримаються за цей плацдарм, тож окупанти розчаровують диктатора, вказував він.

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