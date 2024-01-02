Протягом доби ворог здійснив 19 штурмів позицій українських військових на лівому березі Дніпра.

На Херсонщині, на лівому березі Дніпра, російські загарбники збільшили кількість атак на позиції українських захисників.

Як повідомляють Сили оборони півдня України, ворог не припиняє спроб вибити підрозділи ЗСУ з позицій на лівобережжі. Зокрема, протягом доби збільшив кількість штурмових дій до 19.

"Але їх якість залишається сталою – вони марні. Зазнавши втрат, ворожі штурмовики у зменшеній кількості змушені були повернутися на вихідні позиції. А наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат", - наголошують українські військові.

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Також триває контрбатарейна боротьба, в ході якої Сили оборони завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах. Наразі є підтвердження, що минулої доби ліквідовано 17 загарбників на лівому березі Дніпра. Знищено два десятки гармат окупантів, розвідувальний БпЛА "Мерлін", два ударні БпЛА "Ланцет", дві одиниці автобронетехніки та польовий пункт боєпостачання.

Протягом доби противник застосував 5 FPV-дронів та скинув з БпЛА інших модифікацій 14 осколкових боєприпасів по населених пунктах Золота Балка та Тягинка.

Також російська армія здійснила 12 артилерійських обстрілів населених пунктів.

За даними Сил оборони, по Херсону загарбники гатили тричі, по Антонівці – двічі. Окрім того, на Херсонщині обстріляні Велетенське, Новокаїри, Комишани, Берегове, Білозерка, а на Миколаївщині – Очаків та Солончаки. Внаслідок цих артилерійських обстрілів у Херсонській області загинула цивільна людина, ще чотирьох – поранено. Зруйновано навчальний заклад, майже десяток приватних будинків, пошкоджено ділянку газогону, трансформатор, приватні автомобілі.

У Чорному морі зараз перебуває вісім бойових кораблів ворожого флоту, серед яких – два надводні та підводний ракетоносії із загальним спорядженням до 20 ракет типу "Калібр". Ще один російський корабель чергує в Азовському морі.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини – деталі

Напередодні на лівобережжі Херсонщини українські захисники відбили 13 штурмів російських загарбників.

ЗСУ ліквідували 36 окупантів, знищили дві гармати, розвідувальний БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки, човен та дороговартісний комплекс відеоспостереження загарбників "Муром-М".

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