РФ допомагає іранській стороні військовими технологіями для "підпалу" Близького Сходу, вважають в ОП.

Інформація про намір Ірану передати Росії сотні балістичних ракет свідчить про те, що ці дві країни сформували вісь зла.

Іран планує надати РФ сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі, а російська сторона допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для "підпалу" Близького Сходу, і це вже не питання України, це питання глобальної безпеки, повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у мікроблозі Twitter.

"Вісь зла сформована... Будемо мовчки спостерігати?", - запитав радник очільника ОП.

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Військова допомога Росії від Ірану - найважливіші новини

Журналісти дізналися, що наприкінці літа Іран передав РФ сотні ударних дронів. Президент Володимир Зеленський говорив, що, за даними української розвідки, російська сторона замовила у іранської понад 2 тисячі дронів-камікадзе.

Росія вже не раз атакувала Україну іранськими безпілотниками, були знищені сотні дронів.

Країни Євросоюзу вже запровадили проти Ірану додаткові санкції.

За даними британської розвідки, Російська Федерація найближчими місяцями може отримати від Ірану сотні балістичних ракет.

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