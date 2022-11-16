Планується, що черговий пакет санкцій буде схвалено вже на початку грудня.

Євросоюз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, який може бути схвалений на початку грудня.

Як повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, "дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня".

Нагадаємо, ЄС фінально затвердив останній, восьмий пакет санкцій проти Росії на початку жовтня - до початку масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Санкції проти РФ: остання інформація

Після повномасштабного вторгнення в Україну, санкції проти РФ запровадили ЕС, США Канада та низка інших країн.

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