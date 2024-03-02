Без підтримки авіації, сухопутним військам РФ тяжче проводити операції.

Росія має у наявності законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Вона може спробувати їх повернути до експлуатації, щоб продовжити розвідку.

Як повідомляє Міністерства оборони Великої Британії, окупанти припинили використання цього борту після втрати другого за тиждень А-50.

На думку британців, це триватиме доти, доки росіяни проводитимуть внутрішні розслідування щодо нездатності захистити ці літаки, а також щодо того, як зменшити загрозу від української протиповітряної оборони.

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"Втрата цього засобу, що забезпечує щоденне командування і управління російськими повітряними операціями, дуже ймовірно, значно погіршить ситуаційну обізнаність екіпажів літаків. Це прогалина в можливостях, яку Росія не може собі дозволити над спірним повітряним простором східної і південної України", - пояснює британська розвідка.

Як зазначається, ймовірно РФ доведеться шукати варіанти подолання цієї прогалини шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують її сухопутні війська.

"Це довготривала проблема, яка майже напевно загострилась після виведення А-50, які підтримували операції", - додали у Міноборони Британії.

Росія втрачає свою авіацію

Як повідомляв УНІАН, у січні 2024 року перший А-50 був знищений над Азовським морем, а 23 лютого такий же літак знову збили над Азовським морем. Він упав на території Росії.

Нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що літаків А-50 уже кілька днів немає в російському небі неподалік від України

Моніторингова група "Кримського вітру" повідомляла, що майже половина російських літаків ДРЛО А-50 перебувають у неробочому стані. У семи таких літаків немає двигуна.

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