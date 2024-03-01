За останні кілька тижнів Росія втратила два літаки ДРЛО А-50.

Майже половина російських літаків ДРЛО А-50 перебувають у неробочому стані, повідомляє моніторингова група "Кримського вітру".

Так, на авіабазі в Актюбінську 24 лютого були присутні 2 А-50. Станом на 28 лютого, на стоянці все ще перебуває 1 А-50.

Крім того, зазначається, що на стоянці, судячи з усього, перебувають 4 Су-57, за кодифікацією НАТО Felon - "Злочинець". Це новітній російський винищувач п'ятого покоління. Також присутні 4 Іл-76, які не показані на фото.

Відео дня

Водночас на авіабазі в Іваново перебувають 4 А-50 на полі з двигунами і 1 за межами поля з двигунами.

При цьому 7 А-50 - у неробочому стані - без двигунів.

Знищення літаків А-50 у Росії

За останні кілька тижнів Росія втратила два літаки ДРЛО А-50. У січні 2024 року А-50 був знищений над Азовським морем. 23 лютого такий літак знову був збитий над Азовським морем. Відомо, що він упав на території Росії.

29 лютого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що літаків А-50 уже кілька днів немає в російському небі неподалік від України. Він зазначив, що зменшення кількості таких літаків у ворога для нас є позитивним знаком.

Вас також можуть зацікавити новини: