В ГУР розповіли про задачі, які виконував цей літак в ході війни проти України.

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та Повітряних сил ЗСУ над Азовським морем було збито черговий цінний російський літак А-50У.

Як йдеться у повідомленні ГУР, знищений А-50У був новою модернізованою версією російського літака.

"Це повітряний командний пункт, який держава-агресор використовувала для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації", - пояснили в ГУР.

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Там підкреслили, що збиття А-50У - це черговий "серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної москви".

Розвідники додали, що різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ.

"Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить $350 млн", - повідомили в ГУР.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також прокоментував збиття цього ворожого літака. "Мінус А-50У - чудова робота Повітряних сил та ГУР. Знищення російських літаків та ворогів - це велика честь", - зазначив він.

Збиття ворожого А-50

Нещодавно стало відомо, що над Азовським морем збито російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Військово-політични оглядач Олександр Коваленко зауважив, що цей літак забезпечував контроль повітряної обстановки та управління оперативно-тактичною авіацією.

Нагадаємо, 14 січня впав російський літак А-50 в акваторії Азовського моря.

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