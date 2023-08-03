У самому Казахстані участь у військових конфліктах за кордоном за гроші є незаконною.

Росія намагається набирати на війну проти України громадян Казахстану. Там почали з'являтись рекламні оголошення в інтернеті. Військовим обіцяють негайну виплату понад 5000 доларів за вступ до армії, а також щомісячну зарплату у понад 2000 доларів та додаткові пільги.

Як повідомляє Reuters, у Казахстані наразі проживає понад 3 млн етнічних росіян. Реклама показує прапори Росії та Казахстану та гасло "Пліч-о-пліч".

Посилання оголошень ведуть на сайт, який пропонує вступити до російської армії Сахалінської області на Далекому Сході Росії. Власником сайту вказується Агентство розвитку людського капіталу Сахалінської області - організація, яку створив місцевий уряд.

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При цьому згідно з казахськиму законодавством участь у військових конфліктах за кордоном за плату є незаконною.

За даними агентства, деякі вихідці з колишніх радянських країн Центральної Азії приєдналися або до російської армії, або до російських приватних груп, таких як "Вагнер". Однак тоді вербування зазвичай відбувалося в Росії, де працюють мільйони узбеків, таджиків та киргизів.

У травні у Киргизстані чоловіка засудили до 10 років позбавлення волі за приєднання до російських маріонеткових сил у Луганській області України. Міністерство закордонних справ Росії заявило цього тижня, що розглядає можливість надання цій людині російського громадянства, щоб Москва могла чинити тиск на Бішкек для звільнення і повернення цього чоловіка в РФ.

Мобілізація в Росії

Як нещодавно повідомляв УНІАН, у Донецькій області російські окупанти відібрали паспорти у будівельників з Узбекистану та мобілізували їх як "добровольців".

Крім того, на війну в Україні вербують навіть громадян Непалу, які приїхали в Росію вчитися.

Також у РФ є практика мобілізації на війну ув'язнених, наркоманів і хворих на гепатит.

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