Блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві.

Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційним "адміністраціям" на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

"Заборгованість по заробітній платі в російській "військово-цивільній адміністрації" тимчасово окупованих територій Запорізької області становить вже від 1 до 2,5 місяців. Керівництво окупаційних адміністрацій стверджує, що гроші заблоковані в російському казначействі у зв’язку з бюрократичними перепонами", - повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, блокування коштів відбувається на рівні рішення в Москві. Керівництво РФ вирішило не платити кошти своїм "адміністраціям" зважаючи на розвиток ситуації на фронті.

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Ситуація на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях півдня України намагаються звільнятися та дезертирувати на територію РФ представники так званої "поліції", аби втекти від українського контрнаступу.

Депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва зазначила, що росіяни палять документи й погрозами примушують людей до депортації.

На Херсонщині окупанти згортають "адміністрації" і вивозять колаборантів. Зрадники України на окупованій частині Херсонської області намагаються перевестися на роботу на територію Росії, проте отримують масові відмови.

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