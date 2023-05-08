Деяких людей вивозять у Росію, їхня доля невідома.

На окупованій частині Запорізької області російські загарбники продовжують примусову евакуацію. Найжвавіший рух почався у Токмаку.

"Росіяни оголосили так звану евакуацію. З 7 травня вони вивозять людей. Є повідомлення, що найбільш жвавий рух почався у Токмаку - кожні пів години курсували автобуси. У цих автобусах - лише третина була людьми, яких змушували евакуюватися, також там були переодягнені військові", - повідомила депутатка Запорізької районної ради та журналістка Аліса Сисоєва в ефірі "Еспресо".

За її словами, росіяни також активно палять документи. Крім того, погрозами змушують українців вивозити дітей.

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"У селищі Веселому закрився відділок "поліції" - там палили документи. Водночас тривожна ситуація з дітьми, є погрози батькам, які не хочуть вивозити дітей - їм повідомляють, що дітям не зарахують навчальний рік", - розповіла Сисоєва.

Депутатка зазначила, що є інформація щодо "евакуації" до Бердянська та Кирилівки.

"Там є скупчення російських військових і техніки - ймовірно, вони планують прикриватися людьми як живим щитом. Деякі автобуси до цих міст не доїжджають. Наприклад, з Дніпрорудного люди опинились у РФ - наразі їх доля невідома", - підсумувала вона.

Російська "евакуація" українців

Як раніше повідомляв УНІАН, паралельно зі втечею із тимчасово окупованих прифронтових районів України загарбники розпочали процес "евакуації" цивільного населення.

Українські захисники вважають, що росіяни "евакуюють" цивільних для того, щоб згодом використати їх у якості "живого щита".

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