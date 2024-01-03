Окупанти змінили тактику ракетних обстрілів.

Під час масованих ракетних ударів по Україні 29 грудня і 2 січня російські окупанти били не по енергетичній інфраструктурі, а по оборонних заводах.

Як повідомили у зведенні розвідки Великої Британії, за ці дві атаки Росія використали значну частину запасів ракет повітряного базування, які накопичувала останніми місяцями.

На думку британців, те, що РФ зосередилась насамперед на оборонній промисловості, а не на енергоінфраструктурі, свідчить про зміну тактики ворога.

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Союзники наголошують, що окупанти майже напевно визнають зростання важливості оборонно-промислового комплексу під час підготовки до тривалої війни.

Війна в Україні - ракетні атаки

За словами президента Володимира Зеленського, за п'ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україні потрібно більше систем ППО Patriot для ефективного відбиття атак ворога. Саме вони врятували Київ від катастрофи під час обстрілу "кинджалами".

У Повітряних силах ЗСУ прогнозують, що до нового обстрілу можуть залишатись лічені дні, які потрібні РФ для накопичення витрачених ракет. Після цього знову може бути обстріл.

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