Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.

У неділю, 31 грудня, російські загарбницькі війська вкотре атакують Україну. У Командуванні Повітряних сил Збройних сил повідомили про ракету в Кіровоградській області північно-західним курсом.

Як відомо, зараз на всій території України оголошено ракетну небезпеку через зліт кількох російських МіГ-31К з аеродрому Моздок. Це вже друга масштабна тривога за сьогодні.

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Відео дня

Оновлено о 14:15: Повітряні сили оголосили про відбій загрози по МіГ-31К. Водночас активність тактичної авіації РФ на півдні та сході залишається, існує загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлено о 14:00: У Дніпропетровській ОВА повідомили, що росіяни обстріляли Нікополь. Внаслідок атаки двоє чоловіків і жінка отримали поранення. Також пошкоджена аптека, офісна будівля, два мікроавтобуси і дві легкові автівки.

Оновлено о 13:50: У Кропивницькому знову чули вибухи, пише Суспільне.

Оновлено о 13:48: Військові фіксують значну активність російської тактичної авіації на півдні та сході, загроза застосування авіаційних засобів ураження залишається.

Оновлено о 13:45: Повітряні сили зафіксували нові пуски ракет з повітря, повідомляється про ракету на Кропивницький.

Оновлено о 13:40: Суспільне повідомило про вибухи у Кропивницькому та Кривому Розі.

За даними Київської міської військової адміністрації, було зафіксовано пуск надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал" з борту МіГ-31К.

Оновлено о 13:30: Військові зафіксували ракету в Кіровоградській області та закликали жителів Кропивницького пройти в укриття.

Російські удари по Україні: останні новини

Нагадаємо, що цієї ночі українські міста знову опинилися під ударом ударних дронів окупантів. Відомо, що вони запустили 49 БПЛА з окупованого Криму, Приморсько-Ахтарська та Курської області. Українська ППО збила 21 з них.

У Повітряних силах зазначили, що більшість дронів загарбники спрямували по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

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