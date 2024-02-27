На Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

На Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди, і тому про наступ росіян на Харків говорити ще дуже зарано. Про це сказав начальник прес-служби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Наразі ворог дійсно стягує свої основні резерви поблизу населеного пункту Синьківка, куди перетягує підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V". Також росіяни намагаються тиснути поблизу Сіверського. Тобто ворог намагається тиснути одразу з декількох напрямків, намагаючись знайти слабку шпарину в нашій обороні для розвитку наступу. Противник активно використовує авіацію, артилерію, БПЛА. Ворог щодня зазнає великих втрат. Кожна третя рота в їхніх батальйонах є штурмовою", - сказав він телеканалу "Еспресо".

За його словами, на Куп'янському напрямку встановлено потужні фортифікаційні споруди.

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"Ще з кінця літа на цьому напрямку проводилися потужні інженерні роботи, фортифікаційні укріплення, зводилися ряди протитанкових ровів, встановлювалися "зуби дракона", які скріплені між собою залізними тросами. Є потужне мінування, як протипіхотними мінами, так і протитанковими мінами. Тобто там багато інженерних загороджень з облаштуванням опорних пунктів та встановленням важких бетонних оборонних споруд. Наше завдання, в умовах снарядного дефіциту, закріпитися й зайняти максимально потужні рубежі та завдавати противнику непоправних втрат. Наразі ми перебуваємо в обороні, і наша задача - це сточувати наступальний потенціал противника. Інтенсивність боїв шалена, і зараз вона сягає свого піка", - пояснив начальник прес-служби.

Можливість наступу РФ на Харків - деталі

Триває повномасштабна війна в Україні, і мер Харкова Ігор Терехов заявив, що існує певне занепокоєння стосовно можливого наступу РФ на обласний центр.

"Це українське місто і завжди буде українським містом. Що стосується занепокоєння. Так, певне хвилювання є, але як ви вже говорили, немає накопичення військ біля кордону такого. Про це говорять і наші військові. Не важливо, які плани в нашого ворога. Важливо, як ми будемо давати відсіч нашому ворогу. А те, що ми дамо гідну відсіч, і те, що Харків буде українським містом, це однозначно", - сказав Терехов.

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