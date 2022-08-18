За логікою країни-агресора, в гуртожитках перебували іноземні найманці.

Міноборони Росії підтвердило "високоточні" удари по двох гуртожитках в Харкові 17 і 18 серпня.

Про це йшлося під час ранкового брифінгу представника МО РФ Ігоря Конашенкова.

За логікою країни-агресора, в гуртожитках перебували іноземні найманці.

"Високоточною зброєю наземного базування вражено пункт тимчасової дислокації іноземних найманців у Харкові. Знищено понад 90 бойовиків", - заявили в Росії.

Удари по Харкову: що відомо

17 і 18 серпня Росія завдала ракетних ударів по Харкову. У середу ввечері в результаті атаки російських військових повідомляли про 7 загиблих під завалами місцевого гуртожитку.

Вранці у четвер ворог влучив у ще один гуртожиток, де, попередньо, загинула одна людина, ще 18 поранені.

Наразі відомо вже про дві жертви, уточнив глава Харківської ОВА Олег Синегубов.

Всього Росія вранці 18 серпня випустила по області 8 ракет з Бєлгорода. Пошкоджено будівлі, об'єкти інфраструктури, почалися пожежі.

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