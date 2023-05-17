Лише за останній тиждень внаслідок російських атак по Харківщині загинули семеро цивільних осіб.

Цього тижня російські окупаційні війська стали частіше атакувати населені пункти Харківської області. Через ворожі обстріли є жертви серед мирного населення.

"Дійсно, в нас обстріли по Харківщині посилилися. Зокрема, ми за останню добу зафіксували 24 населені пункти, які фактично були під обстрілами. Якщо аналізувати останній місяць, то в нас було 140 обстрілів", – зазначив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

Голова ОВА уточнив, що 24 атаки з цього числа були ракетними ударами по Харкову та інших населених пунктах.

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"У нас, на жаль, страждають цивільні, бо виключно ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі. Це населені пункти прикордоння, на півночі, на північно-східному напрямку, на Купʼянському напрямку, на Вовчанському напрямку. За останні дні у нас, на жаль, загинули внаслідок таких обстрілів сім цивільних людей і ще більше 10 людей отримали поранення", – розповів Синєгубов.

Обстріли Харківщини: останні новини

Протягом доби, 14 травня 2023 року, російські війська атакували з артилерії, мінометів та з використанням авіації населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє цивільних людей.

Крім того, 13 травня росіяни обстріляли село Хатнє Купʼянського району та Огірцеве Чугуївського району. Двоє осіб дістали поранень.

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