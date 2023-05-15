Найбільше дісталось населеним пунктам Куп'янського та Чугуївського районів.

Протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його даними, під ворожим вогнем були Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка та інші населені пункти.

"Внаслідок артилерійського обстрілу села Стариця Чугуївського району, на жаль, загинуло 2 цивільних людей", - повідомив Синєгубов.

Відео дня

Крім того, у селі Подоли Куп'янського району обстрілами пошкоджено два приватних домоволодіння, сталася пожежа. А у селі Фиголівка Куп'янського району внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Ситуація в Харківській області

Росіяни постійно завдають ударів по Харкову і області. Так 10 травня окупанти вдарили по Вовчанську, внаслідок чого одна людина загинула, а інша залишилася під завалами будинку.

А 13 травня внаслідок ударів окупантів по області, поранення дістали дві людини.

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